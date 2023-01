Sondaj Fed: Firmele americane sunt pesimiste cu privire la creşterea economică din acest an Cinci dintre districtele Fed au raportat cresteri usoare sau modeste ale activitatii economice generale in ultimele cateva saptamani, in timp ce sase nu au observat nicio schimbare sau scaderi usoare fata de perioada de raportare anterioara, iar unul a citat o scadere semnificativa, a spus banca centrala a SUA. Fed a lansat cel mai recent sondaj privind starea de sanatate a economiei, derivat din contactele de afaceri la nivel national, dupa ce o serie de date recente au ridicat sperante ca inflatia prea mare se afla pe o traiectorie sustenabila de incetinire, cresterile salariale fiind mai moderate,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

