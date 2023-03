Stiri pe aceeasi tema

- Trei cutremure au avut loc sambata, 11 martie, in mai puțin de o ora in județul Gorj din Romania, anunța Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, transmite Digi24.Primul seism s-a produs la ora 15.25.

- Sondaj EY Romania Un procent de 46% dintre companiile romanești care au activitați de cercetare-dezvoltare spun ca nu aplica pentru a obține facilitațile fiscale acordate de stat prin legislație. Este concluzia principala ce rezulta dintr-un studiu derulat de echipa EY despre proiectele de cercetare-dezvoltare…

- ”Creditele noi acordate de bancile din Romania populatiei si companiilor, in anul 2022, s-au cifrat la 126,7 miliarde lei, in crestere cu peste 14% comparativ cu nivelul imprumuturilor noi accesate in anul 2021. Imprumuturile noi accesate de segmentul neguvernamental au totalizat 110,5 miliarde lei…

- Miercuri dimineața, la ora locala 8:25, in județul Gorj din Romania, s-a produs un cutremur cu magnitudinea de 4,1 la o adancime de 15 kilometri, potrivit datelor afișate de Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Intensitate macroseismica epicentrala a fost…

- Un cutremur de suprafata cu magnitudinea 4,5 pe Richter s-a produs, luni dimineata, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau. Seismul a avut loc la ora locala 3:26 și a fost urmat de alte trei seisme cu magnitudini mai mici, anunța Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.…

- Romania a fost lovita, din nou, de cutremur. In aceasta dimineața, potrivit Institutului National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), seismul s-a produs in zona Vrancea, județul Buzau. Ce magnitudine au avut cele cinci cutremure.

- ”Peste 6.700 de companii au intrat in insolventa in anul 2022, o crestere de 10% fata de anul 2021 (6.144). Dintre acestea, 67 sunt companii de impact, care cumuleaza peste 5.500 de angajati, inregistreaza active in valoare de peste 1,5 miliarde lei si datorii la bugetul statului de peste 170 milioane…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,5 grade pe scara Richter s-a produs duminica in Banat, județul Timiș, conform informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a fost la ora 10.03, la adancimea de 15 kilometri. Fii la curent…