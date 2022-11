Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 70% dintre contribuabilii chestionați in cadrul unui sondaj EY Romania despre controalele fiscale se plang de volumul mare de documente solicitat de catre inspectori și peste 57% considera ca acestea nu sunt analizate cu atenția necesara. Acest sondaj realizat de EY Romania a inclus 75%…

- Circa 70% din contribuabilii chestionați despre controalele fiscale se plang de volumul mare de documente solicitate de ANAF și peste 57% considera ca acestea nu sunt analizate cu atenția necesara.

- ”ANAF informeaza contribuabilii persoane fizice care sosesc /pleaca, in/din Romania pentru o perioada ce depaseste in total 183 de zile ca, in vederea stabilirii rezidentei fiscale, au obligatia depunerii la ANAF a Chestionarului pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la sosirea in…

- 6 din 10 copii ucraineni aflați in Romania prefera sa fie organizate clase speciale in școlile romanești, dupa programa din Ucraina; 28% dintre ei au inceput sa invețe limba romana, doar 1 din 100 de copii ucraineni au invațat bine limba romana sau o știau inainte de sosirea in Romania, fiind de etnie…

- Inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala (DGAF) au identificat un contribuabil care, in perioada 2020-2022, a importat 4.861 tone textile din Turcia si a facut demersuri evidente pentru a evita sa plateasca obligatii fiscale, calculate ca datorate suplimentar, in cuantum de 36,68 milioane de…

- Președintele USR, Catalin Drula, susține ca PNL și PSD organizeaza o adevarata ”petrecere pe pastile” la Guvern și imprumuta bani in neștire. Drula arata ca acest dezmaț din bani publici se va termina cu Romania imprumutandu-se de la Fondul Monetar Internațional. Fii la curent cu cele mai…

- Conform ultimelor date, in Romania, in toamna, ar urma sa fie pus in circulatie un ser Pfizer imbunatatit care sa protejeze si impotriva celor mai noi forme de virus Valul 6 de Covid 19 nu a mai afectat atat de tare libera circulatie a populatiei si accesul in diverse spatii publice. De altfel, protejarea…