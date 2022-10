Stiri pe aceeasi tema

- Grupul rus Gazprom a redus sambata livrarile de gaze naturale catre Republica Moldova cu aproximativ 30-, a declarat directorul companiei de gaze Moldovagaz, Vadim Ceban, transmite Reuters. Cu o zi mai devreme, vicepremierul Andrei Spinu a declarat ca Gazprom a avertizat Republica Moldova cu privire…

- Razboiul din Ucraina a modificat radical starea de spirit in intreaga Europa. Criza economica pare ca bate la ușa din ce in ce mai apasat. Centrul problemelor astazi este, de departe, criza energetica provocata de șicanele dintre marele furnizor de gaze al Europei, Rusia, și intregul Occident.…

- Fundamentele energetice se schimba chiar in fața ochilor noștri, iar toate resursele energetice sunt expuse la numeroase volatilitati, a declarat Franck Neel, Președintele FPPG, la RIGC – Romanian International Gas Conference. Potrivit acestuia, traim cu adevarat intr-un context excepțional, cu evenimente…

Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, medicul Raed Arafat, transmite un mesaj de calm cu privire la un posibil dezastru nuclear care s-ar produce la centrala nucleara de la Zaporojie, din Ucraina, cea mai mare centrala atomica din Europa, potrivit News.ro.

Razboiul Rusiei impotriva Ucrainei a starnit un val uriaș de solidaritate in Europa, guvernele și oamenii obișnuiți grabindu-se sa ofere ajutor celor care fug de conflict.

- Premierul maghiar a reluat joi, cu ocazia participarii la adunarea conservatori americani din Texas, acuzațiile ca strategia statelor occidentale privind razboiul din Ucraina a eșuat și a cerut din nou negocieri intre Statele Unite și Rusia pentru incheierea unui acord de pace. „Ucraina este vecina…

- Cresterea pietei globale a semiconductorilor a incetinit fata de anul trecut, ajungand la 13,3% in T2. Si vanzarile au scazut in toate regiunile, in iunie: cu 0,9% in SUA, 1,1% in Europa si 2,8% in China, noteaza Claudiu Cazacu, analist XTB Romania.

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, afirma ca Romania poate spera la o sustinere „consecventa si ferma” din partea Germaniei pentru aderarea la Spatiul Schengen. Potrivit unui comunicat transmis de Ministerul Afacerilor Externe (MAE), Bogdan Aurescu a deschis duminica, la Crit, Forumul de…