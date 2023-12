Stiri pe aceeasi tema

- Nehammer pune ‘biciul’ pe Ucraina și Republica Moldova: ‘NU trebuie sa existe o procedura accelerata de aderare la UE!’ Austria se opune discuțiilor privind aderarea Ucrainei și Republicii Moldova la UE in procedura accelerata! Asta dupa ce aceasta atitudine a fost manifestata de Ungaria și Slovacia.…

- Un sondaj „rapid” facut public in ajunul summitului european din 14-15 decembrie de la Bruxelles arata o susținere importanta din partea cetațenilor UE pentru aderarea Ucrainei și a Republicii Moldova la blocul comunitar.

- Potrivit unui sondaj, europenii sunt in general deschiși la ideea aderarii Ucrainei la UE, in ciuda costurilor și riscurilor, dar sunt cel mult indiferenți in ceea ce privește posibila extindere a blocului pentru a include și Georgia și țarile din Balcanii de Vest, potrivit The Guardian.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a reafirmat, sambata, sprijinul guvernului sau pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeana (UE). Declarațiile vin in ajunul Consiliului European din 14 si 15 decembrie, care va aborda atat aceasta candidatura de aderare, cat si pe cea a Ucrainei, transmite…

- Parlamentul Romaniei iși reafirma sprijinul pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeana. Senatorii și deputații au adoptat o rezoluție de susținere a parcursului european pentru Republica Moldova, Ucraina, Georgia si Balcanii de Vest.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a dat asigurari marti ca tara sa va face „parte din Uniunea Europeana” (UE), declaratie facuta in ajunul publicarii unui raport privind progresele inregistrate de Ucraina care are statutul de candidat, relateaza AFP. „Maine este o zi importanta”, a afirmat presedintele…

- Prim-ministrul Romaniei, Marcel Ciolacu a dat primele declarații dupa intalnirea din cadrul Trilateralei Romania-Bulgaria-Grecia. Cele trei state au acceptat implementarea unui plan comun de acțiune pentru dezvoltarea domeniilor precum transportul, energia, comerțul și securitatea. „Am participat astazi,…

- Iohannis face anunțul care il va enerva la culme pe Putin: 'Romania sprijina aderarea Ucrainei și Moldovei la UE!' Presedintele Klaus Iohannis a transmis vineri, din Granada, Spania, unde are loc reuniunea informala a Consiliului European, ca politica de extindere a UE are o importanta strategica…