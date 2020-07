Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele in exercitiu Andrzej Duda ar urma sa castige la limita alegerile prezidentiale din Polonia cu 51% din voturi, potrivit ultimului sondaj Ipsos publicat duminica noapte, cu o marja de eroare de un punct procentual.

- Presedintele în exercitiu al Poloniei, Andrzej Duda, s-a clasat pe primul loc în turul întâi al alegerile prezidentiale care au avut loc duminica în tara, cu 41,8% din voturi, potrivit unui sondaj Ipsos, scrie Agerpres citând DPA.În turul al doilea,…

- Presedintele in exercitiu al Poloniei, Andrzej Duda, s-a clasat pe primul loc in alegerile prezidentiale care au avut loc duminica in tara, cu 41,8% din voturi, potrivit unui sondaj Ipsos, citat de dpa.In turul al doilea, Andrzej Duda il va infrunta pe candidatul liberal si primar al Varsoviei,…

