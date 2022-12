Stiri pe aceeasi tema

Doua treimi dintre germani sunt nemultumiti de guvernul cancelarului Olaf Scholz, la un an dupa preluarea mandatului, ce se implineste joi, relateaza dpa.

Rusoaica Iulia Prokhorova, care a devenit faimoasa pentru ca și-a inregistrat provocarile impotriva refugiaților ucraineni pe video, a fost deportata astazi din Germania. Acest lucru a fost raportat de la aeroportul din Berlin de corespondentul The Insider.

Autoritațile din Germania banuiesc ca incendiul produs la un hotel care adapostea refugiații ucraineni face parte dintr-o serie de 19 incercari de incendiere ale unui pompier in varsta de 32 de ani, care a fost arestat, informeaza The Guardian . Potrivit procurorilor din landul Mecklenburg-Vorpommern,…

Germania a anunțat ca va incheia programul prin care oferea refugiaților ucraineni posibilitatea de a-si schimba bancnotele nationale, hrivne ucrainene, in euro fara cursuri de schimb.

Portrait of Victor NEGRESCU Eurodeputatul PSD Victor Negrescu a fost ales in functia de vicepresedinte al Partidului Socialistilor Europeni la Congresul PES, desfasurat la Berlin la finalul acestei saptamani. „Am avut onoarea sa fiu ales, in cadrul Congresului Partidului Socialistilor Europeni (PES)…

Numarul mare de refugiati veniti in Germania din Ucraina si din alte tari este principalul subiect al discutiilor purtate marti, la Berlin, de guvernul federal si comunitatile locale, informeaza Agerpres. Peste 1 milion de persoane din Ucraina au sosit in Germania de la inceputul invaziei ruse, in 24…

- Criza energetica aduce companiile din Germania la limitele existenței. Chiar și companiile mijlocii nu mai exclud mutarea producției in strainatate, a avertizat președintele Federației Industriilor Germane (BDI), Siegfried Russwurm.