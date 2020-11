Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 66,2% dintre cadrele didactice spun ca au nevoie de cursuri de perfectionare pentru a putea preda online, iar 45,7% dintre repondenti afirma ca autoritatile locale nu au ajutat in niciun fel scoala in aceasta perioada, potrivit unui sondaj realizat de Federatia Sindicatelor din Educatie…

- Doua treimi (66,2%) dintre cadrele didactice, practic doi din trei profesori, spun ca au nevoie de cursuri de perfectionare pentru a putea preda online. De asemenea, aproape jumatate (45,7%) afirma ca autoritatile locale nu au ajutat in niciun fel scoala in aceasta perioada, informeaza Agepres.

- Mai mult de un sfert din copii nu au acces la educatie online, in Romania, arata un studiu realizat de organizatia Salvați Copiii, anunta tvr . Consecinte dramatice si pe termen lung Din rezultatele aceluiasi studiu mai reiese ca 28% dintre copii și 43% dintre cadrele didactice nu dețin parțial sau…

- Federația Sindicatelor din Educație “Spiru Haret” i-a transmis premierului Ludovic Orban o scrisoare deschisa in care susține ca, in contextul pandemiei, in invațamant “ar fi nevoie de circa 29.000 de cadre didactice și peste 8.600 de alți salariați – personal didactic auxiliar și nedidactic”, nu…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca profesorii trebuie sa se adapteze astfel incat sa poata preda si pentru copiii din clasa si pentru cei care urmaresc lectiile online. Premierul considera ca „e necesara o adaptare. Cadrele didactice trebuie sa inteleaga faptul ca situatia in care ne gasim este o…

- Cadrele didactice trebuie sa se adapteze astfel invat sa poata preda și pentru copiii din clasa și pentru cei care urmaresc lecțiile online, a declarat, miercuri, premierul Ludovic Orban, la sediul...

- Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET“ solicita Guvernului sa nu amane majorarea salariilor din septembrie 2020. In caz contrar, avand in vedere situația actuala, apare un mare semn de intrebare privind implementarea oricarui scenariu pentru inceperea anului școlar. Varianta propusa ieri…

- Sindicatele cer majorarea salariilor profesorilor, din septembrie Federatia Sindicatelor din Educatie "Spiru Haret" solicita Guvernului sa nu amane majorarea salariilor profesorilor, stabilita pentru luna septembrie 2020, potrivit unui comunicat remis presei. "În caz contrar, având…