SONDAJ Două treimi dintre angajații români sunt afectați emoțional de pandemia de coronavirus Jumatate dintre angajați se gandește tot timpul la problemele cauzate de pandemia de COVID-19, ceea ce le afecteaza starea de spirit, iar aproape un sfert recunosc ca au fost afectați din punct de vedere emoțional. Datele au aparut in urma unui sondaj realizat pe platforma de recrutare BestJobs, in perioada 20 septembrie – 1 octombrie 2020, pe un eșantion de 1.263 de utilizatori de internet. Impunerea masurilor stricte, dar necesare, de prevenire a raspandirii noului coronavirus au reprezentat și inca sunt un factor major de stres pentru 35% dintre respondenți, dar mulți dintre angajați au trecut… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

