Stiri pe aceeasi tema

- Doi din trei romani (67%) utilizeaza produse si servicii bancare de orice fel, precum conturi curente, carduri, credite, depozite si efectueaza plati, potrivit Studiului Digitalizarea sistemului bancar in perceptia romanilor realizat in luna decembrie 2020 de Institutul Roman pentru Evaluare si Strategie…

- Ministrul Energiei Virgil Popescu a declarat ca nu vor fi probleme in privinta aprovizionarii populatiei cu energie electrica in aceasta perioada geroasa, precizand ca rezervele de gaze naturale din depozite sunt in limite normale, Hidroelectrica functioneaza la capacitate maxima, iar grupurile de la…

- Asociatia Romana a Bancilor (ARB) a spus, raspunzand unei solicitari ZF, ca noul registru electronic prin care ANAF colecteaza date despre conturile companiilor si persoanelor fizice nu schimba cu nimic relatia dintre clienti si banci. Institutiile de credit, institutiile de plata si institutiile emitente…

- Ministrul Justiției, Stelian Ion, a declarat ca nu intenționeaza sa schimbe șefii Parchetelor din Romania, dar o prioritate a mandatului sau este legata de schimbarea modului in care se fac numirile și destituirile șefilor marilor parchete. Stelian Ion a precizat, intr-o emisiune de la postul B1 TV,…

- Peste 150 de autovehicule aflate in atentia autoritatilor din tara si din strainatate, semnalate furate sau cautate, au fost descoperite la frontiera in primele 11 luni ale anului, relateaza Agerpres. Potrivit unui comunicat al IGPF, in urma misiunilor desfasurate in punctele de trecere a frontierei…

- Bancile din Romania si-au pus problema folosirii de avioane militare, in perioada crizei coronavirusului in care zborurile din Europa au fost suspendate, pentru a putea alimenta cu numerar bancomatele, a declarat, marti, presedintele Asociatiei Romane a Bancilor (ARB), Florin Danescu, la un eveniment…

- Candidatul democrat la președinția Statelor Unite Joe Biden, caștigator al alegerilor prezidențiale din SUA, l-a cooptat pe Mark Gitenstein, fostul ambasador SUA in Romania din perioada 2009-2012, in echipa sa de tranziție și preluare a puterii la Casa Alba, ca membru in consiliul consultativ (advisory…

- O statistica interesanta se inregistreaza in cazul deceselor din cauza COVID, in randul romanilor, in țara și in afara granițelor. Spre deosebire de Romania, in afara granițelor, in diaspora, foarte puțini concetațeni au murit din cauza COVID. Daca in țara noastra se inregistreaza, la aceasta ora,…