Sondaj. Doriți să se deschidă la Carei ștrandul termal? Buletin de Carei lanseaza un sondaj privind dorința careienilor de a se deschide ștrandul termal concesionat de catre Primaria Carei unei societați private. In coloana din dreapta de pe pagina principala www.buletindecarei.ro puteți vota cu DA sau NU pentru deschiderea ștrandului termal sau va puteți exprima opțiunea și la rubrica de comentarii. Ștrandul termal a fost concesionat in 2002 unei firme private, inițial pentru 300 de euro chirie anuala iar acum incasam la bugetul local o mie de euro anual de la cel ce exploateaza ștrandul. La Tașnad, Mihaieni sau Satu Mare ștrandurile sunt deschise… Citeste articolul mai departe pe buletindecarei.ro…

