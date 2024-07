Sondaj: Doi din trei români îşi vor petrece concediul în ţară S-a facut un sondaj. Aproximativ 66% dintre romani isi vor petrece concediul in Romania, iar unul din patru spun ca bugetul alocat anul acesta pentru vacanta variaza intre 1.000 si 3.000 lei, rezulta dintr-un sondaj realizat de CEC Bank, in parteneriat cu comparatorul bancar FinZoom.ro . „Cand vine vorba despre bugetul alocat anul acesta pentru vacanta – aproximativ 10,5% dintre respondenti au mentionat ca vor aloca sub 1.000 lei, aproape 26% au raspuns intre 1.000 – 3.000 lei, 21% vor aloca intre 3.000 – 6.000 lei, circa 14% si-au programat intre 6.000 – 10.000 lei, iar peste 7% intentioneaza… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

