Stiri pe aceeasi tema

- Ziariștii de pretutindeni sarbatoresc astazi, 3 mai, Ziua Mondiala a Libertații Presei. Atat viața publica a unei națiuni, cat și chestiunile de interes ale micilor comunitați sunt reflectate prin munca zilnica a jurnaliștilor. Jurnaliștii sunt oameni care, de multe ori, iși abandoneaza viața personala…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, a transmis un mesaj in contextul Zilei Mondiale a Libertatii Presei, multumind jurnalistilor care au contribuit la informarea corecta a populatiei in perioada pandemiei. „Le multumesc astazi, cu ocazia Zilei Mondiale a Libertatii Presei, tuturor jurnalistilor…

- Ziua de 3 mai a fost declarata Ziua Mondiala a Libertatii Presei pe 23 decembrie 1993 de catre Adunarea Generala a ONU, in urma unei recomandari adoptate in cadrul celei de-a XXVI-a sesiuni a Conferintei Generale a UNESCO in 1991. ONU a declarat marcarea acestei zile pentru a aduce in atentia publica…

- "Le multumesc astazi, cu ocazia Zilei Mondiale a Libertatii Presei, tuturor jurnalistilor care de mai bine de un an de zile au ajutat la informarea corecta privind evolutia epidemiei cu noul coronavirus si, prin exemplele date, au ajutat ca populatia sa respecte masurile autoritatilor. Le transmit respectul…

- Astazi este Ziua Mondiala a Libertații Presei, iar cu acest prilej, șefa statului, Maia Sandu a venit un mesaj prin care le-a mulțumit „tuturor celor care stau la straja acestui drept firesc și-i ajuta pe oameni sa se informeze din surse obiective”. „Presa libera este o valoare fundamentala pentru o…

- "Va rog sa fiti in continuare parteneri in acest efort comun al informarii corecte si al responsabilizarii romanilor, de a se vaccina in numar cat mai mare, pentru a ne intoarce la normalitate. Va doresc sa ramaneti mereu liberi, de partea adevarului si binelui public, independenti, sa informati corect…

- Ziua de 3 mai a fost declarata Ziua Mondiala a Libertații Presei la 23 decembrie 1993 de catre Adunarea Generala a ONU in urma Conferinței Generala UNESCO din 1991, cand s-a adoptat o rezoluție privind „Promovarea libertații presei in lume” care recunoștea ca „o presa libera, pluralista și independenta…