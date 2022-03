Sondaj de ultimă oră. Românii, mai îngrijorați de creșterea prețurilor, decât de războiul din Ucraina Dupa isteria din benzinarii, dar și dupa aglomerațiile aparute, zilele trecute, la pașapoarte, s-au aflat rezultatele unui sondaj din care nu au lipsit referiri la razboiul din Ucraina, situație de criza ce preocupa Europa și nu numai. Un sondaj dat publicitații recent de CURS, realizat pe un eșantion de 1172 respondenti, votanti in varsta de […] The post Sondaj de ultima ora. Romanii, mai ingrijorați de creșterea prețurilor, decat de razboiul din Ucraina first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

