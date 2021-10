Peste 60% dintre romani prefera valorile tradiționale in locul drepturilor și libertaților moderne, iar peste doua treimi din populație ar vota un partid naționalist, care promoveaza valorile religioase și susține familia tradiționala, potrivit sondajului de opinie realizat de INSCOP. Sondajul de opinie „Neincrederea publica: Vest vs. Est, ascensiunea curentului naționalist in era dezinformarii și fenomenului știrilor false”, ediția a III-a a fost realizat in perioada 15 – 27 septembrie 2021 și este imparțit in cinci capitole. Al patrulea capitol este dedicat preferinței romanilor privind valorile…