- In urma apelului lansat de Primarie, peste 4500 de ploiesteni au participat la sondajul privind oportunitatea demolarii blocului 7 etaje din centrul orasului. 75% dintre acestia considera ca demolarea ar fi benefica. Daca proiectul va trece, Primaria Ploiesti are in plan "amenajarea, in zona, a unei…

- N. Dumitrescu In cadrul unei conferințe de presa organizate ieri, primarul Ploieștiului, Andrei Volosevici, a oferit mai multe detalii in ceea ce privește consultarea publica, inițiata la inceputul acestei saptamani, pe tema demolarii blocului „7 etaje”, din zona centrala a municipiului, din imediata…

- N. D. La inceput de an, ploieștenii vor fi chestionați asupra unei teme care a mai fost luata in calcul cu ceva vreme in urma, dar a fost abandonata: demolarea celui mai inalt imobil din centrul orașului, din imediata apropiere a Catedralei Sf. Ioan Botezatorul. Ieri dupa amiaza, municipaliatea a anunțat,…

- Primaria Municipiului Ploiești lanseaza un sondaj de opinie: "Sunteți de acord cu demolarea blocului «7 Etaje»?" Inițiativa are ca scop consultarea opiniei publice cu privire la amenajarea, in zona, a unei esplanade pietonale, menita sa repuna in valoare cele trei monumente istorice-simbol ale Ploieștiului:…

- O cladire de patru etaje s-a prabusit in localitatea siciliana Ravanusa, dupa explozia unei conducte de gaze. O persoana a murit, alte noua sunt cautate de salvatori sub daramaturi, inclusiv trei copii, relateaza ANSA si CNN, potrivit news.ro. ANSA scrie ca dupa explozia conductei cladirea…

- Valerie Pecresse, sustinuta de partidul Republicanii (LR, centru-dreapta), ar putea obtine victoria in turul doi al scrutinului prezidential din Franta, in competitia cu presedintele Emmanuel Macron, arata un sondaj de opinie prezentat marti si citat de cotidianul Le Figaro. Valerie Pecresse,…

- Cladirea fostului Spital Municipal din Falticeni va fi demolata, iar in locul acesteia vor fi amenajate mai multe locuri de parcare. Lucrarile au inceput astazi, iar primarul din Falticeni, Catalin Coman, a dat asigurari ca aceasta cladire nu este una de patrimoniu. Catalin Coman a spus ca pentru demolare…

- Rezultate: 47,9% dintre romani declara ca s-au vaccinat. 36,9% din populația nevaccinata este de acord sa se vaccineze. Aproape 80% dintre respondenții nevaccinați apreciaza ca nu au inca destule informații și nu ințeleg ce conține vaccinul. Dintre cei care vorbesc despre COVID19 și vaccinare, persoanele…