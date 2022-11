Sondaj de opinie: Masinile lasate pe trotuar, ridicate! Schimbarea legii, blamata in lipsa locurilor de parcare

Stiri pe aceeasi tema

- In contextul lipsei locurilor de parcare, noile modificari la Codul Rutier nu sunt privite cu ochi buni de toti cetateni. Zilele trecute, parlamentarii au votat modificari la Codul Rutier prin care soferii care parcheaza pe trotuar in orasele mari vor avea autovehiculele ridicate. Modificarea situatiilor…

- Saptamana trecuta, parlamentarii au votat modificari la Codul Rutier prin care soferii care parcheaza pe trotuar in orasele mari vor avea autovehiculele ridicate.Modificarea situatiilor in care s ar putea ridica masinile parcate ilegal se regaseste in Propunerea legislativa pentru modificarea alineatului…

- Mașinile vor putea fi ridicate și daca sunt parcate pe trotuar, nu doar pe carosabil, in zonele cu interdicție, potrivit modificarilor aduse recent Codului Rutier. Prevederea trebuie promulgata de președintele Romaniei și publicata in Monitorul Oficial pentru a se putea aplica. Dupa cum se știe, legislația…

- Modificarea situațiilor in care s-ar putea ridica mașinile parcate ilegal se regasește in Propunerea legislativa pentru modificarea alineatului 1 al articolului 64 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice. Proiectul de act normativ mai are nevoie, pentru…

- Senatorul PNL de Maramureș, Cristian Niculescu Țagarlaș, a facut o scurta prezentare a mai multor proiecte adoptate in cursul zilei de marți, 20 septembrie, in cadrul Comisiei Juridice din Senat. ”Astazi am avut numeroase proiecte de lege pe ordinea de zi a Comisiilor Senatului. Printre cele mai importante…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu a precizat ca Ministerul Educatiei a initiat proiectul de Ordonanta de Urgenta pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1 2011 care reglementeaza:1. Asigurarea transportului elevilor de la domiciliu la scoalaElevilor scolarizati in alta localitate…

- Ordonanța de urgența pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 27/2022 privind masurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrica și gaze naturale in perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și

- Guvernul a finalizat, joi, proiectul de Ordonanta de Urgenta pentru compensarea facturilor la energie. Sedinta de Guvern, anuntata initial la ora 15.00, a fost amanata pentru ora 16.30, dar nu a inceput nici la ora transmiterii acestei stiri. Proiectul de OUG poate fi accesat AICI. Principalele prevederi…