- Comitetul Executiv al PSD s-a reunit, astazi (miercuri) de la ora 16.00, pentru a decide ce strategie adopta. Marcel Ciolacu a declarat inainte de Cex: ”Eu cred ca vor fi alegeri la termen”.Conform unor surse, liderii PSD ar fi decis, in urma cu puțin timp, sa nu fie prezenți la vot.Astfel, fara a putea…

- Social-democratii se reunesc, miercuri, in sedinta Comitetului Executiv National, pentru strategia privind votul de investitura a Guvernului Orban II si data Congresului partidului, de la sfarsitul lunii februarie. In interiorul PSD se discuta despre posibilitatea boicotarii votului de investitura pentru…

- ​Comitetul Executiv al PSD se reunește, miercuri, de la ora 16.00, la Parlament. PSD ar putea decide strategia la votul de învestire al Guvernului Orban 2 și anume social-democrații sa nu fie prezenți sala pentru a asigura cvorumului ședinței, au declarat surse din partid.Astfel, fara…

- "PSD a fost supus unui atac continuu din partea tuturor, din partea multor forte din aceasta tara. In fapt, au vrut sa distruga acest partid si, din pacate, nu este prima oara. Uniti, cu incredere unii in altii, am rezistat si de data aceasta acestui atac. Am vazut cu totii in ultimele luni unde…

- Ce urmeaza dupa caderea Guvernului Orban. Care sunt mizele și ce scenariu iși dorește PNL Ludovic Orban este demis, iar in urmatoarea perioada scena politica va fi arbitrata de șeful statului. Partidele parlamentare trebuie să facă propuneri, pentru un nou prim-ministru, însă Klaus…

- Motiunea de cenzura „Guvernul Orban/PNL – privatizarea democratiei romanesti”, initiata de PSD si sustinuta de UDMR, este dezbatuta in Parlament miercuri, de la ora 12:00. Liderul PSD, Marcel Ciolacu, considera ca sunt suficiente voturi pentru ca motiunea sa treaca, in timp ce premierul Ludovic Orban…

- Liderii PSD susțin ca au voturile pentru trecerea moțiunii de cenzura impotriva Guvernului Orban, dar voturile decisive par sa fie la Pro Romania. „Asa cum am spus : un Guvern care afecteaza drepturile fundamentale ale romanilor la Sanatate si Educatie - este un Guvern care trebuie pedepsit ; in Parlament…

- Marcel Ciolacu a declarat, întrebat daca ar putea fi propus George Maior în funcția de premier din partea PSD, ca nu îl cunoaște pe ambasadorul României la Washington. Liderul interimar social-democrat a mai spus ca pentru partid nu este o prioritate Maior, potrivit Mediafax.„Îmi…