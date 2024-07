Stiri pe aceeasi tema

- Actualul secretar general adjunct al NATO, Mircea Geoana, conduce in intențiile de vot pentru alegerile prezidențiale din 2024, conform unui sondaj realizat de INSCOP la comanda News.ro. Acesta este urmat de premierul și președintele PSD, Marcel Ciolacu, și de liderul USR, Elena Lasconi. Estimare participare…

- Sondajul de opinie realizat de INSCOP Research la comanda News.ro in iunie 2024 a masurat opțiunile de vot ale romanilor pentru turul I al alegerilor prezidențiale, pornind de la o lista care a inclus drept potențiali candidați pe liderii principalelor partide politice și pe Mircea Geoana (independent),…

- Conform sondajului de opinie realizat de INSCOP Research la comanda News.ro in iunie 2024, PSD conduce in preferințele electoratului pentru alegerile parlamentare, urmat de PNL și AUR. Va prezentam pe larg, in cele ce urmeaza, rezultatele celei de a doua parți din cercetarea sociologica, cu mențiunea…

- Sondajul de opinie realizat de INSCOP Research la comanda News.ro in mai 2024 a masurat opțiunile de vot ale romanilor pentru turul I al alegerilor prezidențiale, pornind de la o lista care a inclus drept potențiali candidați pe liderii principalelor partide politice și pe Mircea Geoana, respectiv o…

- Aproape un sfert dintre alegatori ar opta pentru Mircea Geoana in primul tur al alegerilor prezidentiale, 18.2% pentru Marcel Ciolacu (PSD), 13.5% pentru George Simion (AUR), 12.5% pentru Diana Sosoaca (SOS Romania) si 11,5% pentru Nicolae Ciuca, releva un sondaj realizat de INSCOP la comanda News.ro.…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, se afla pe primul loc in intentiile de vot pentru alegerile prezidentiale, fiind urmat de liderul PSD Marcel Ciolacu, iar podiumul este completat de George Simion de la AUR, conform unui sondaj INSCOP, citat de Digi24.In ceea ce privește intenția de…

- Frisoane pentru Partidul Comasat Roman, asa cum este alintata coalitia PSD-PNL, dar si pentru George Simion. Un sondaj realizat de INSCOP privind intenția de vot pentru alegerile prezidențiale arata ca Mircea Geoana s-ar afla pe primul loc in primul tur. Pe locul doi se situeaza Marcel Ciolacu. George…

- Un sondaj realizat de INSCOP prezinta preferințele romanilor pentru alegerile prezidențiale . Una dintre marile surprize o reprezinta faptul ca George Simion nu ar prinde locul 2 și intrarea in turul al 2-lea. Potrivit unui sondaj realizat de INSCOP care masoara intenția de vot pentru alegerile prezidențiale,…