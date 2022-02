Sondaj de opinie: Considerati oportun ca in Romania sa fie reintrodusa armata obligatorie, in contextul tensiunilor dintre Rusia si NATO?

Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Joseph Biden a decis transferul a aproximativ 1.000 de militari americani din Germania in Romania, in cadrul masurilor de consolidare a apararii flancului estic al NATO, pe fondul crizei dintre Rusia si Ucraina, afirma oficiali de la Washington citati de agentia Associated Press. Conform…

- Potrivit sondajului de opinie intitulat „Neincrederea publica: Vest vs. Est”, realizat in luna ianuarie de INSCOP, majoritatea romanilor considera ca, in contextul creșterii riscului unui razboi in Ucraina, NATO va apara Romania.

- Peste 70% dintre romani sunt de parere ca NATO va apara tara noastra, in cazul escaladarii conflictului din Ucraina. De altfel, increderea NATO este la un nivel foarte inalt fata de cercetarea precedenta, insa o crestere a increderii a avut loc si in cazul Uniunii Europene, arata ultimul sondaj realizat…

- Statele Unite ale Americii iau in considerare mutarea unor trupe stationate in Europa de Vest in Europa de Est in urmatoarele saptamani, a declarat un diplomat NATO pentru Reuters, pe fondul escaladarii tensiunilor dintre Ucraina si Rusia.„Acest lucru are de-a face cu trupele americane care sunt deja…

- Alte 2394 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 519 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri, 29 sint asociate cu contact in afara țarii: 7-Ucraina, 5-Romania, 5-Rusia, 5-Italia, 2-Cipru, 2-Germania, 1-Azerbaijan, 1-Portugalia,…

- Tod Wolters, comandantul suprem al Fortelor Aliate din Europa, a sugerat ca NATO ar trebui sa stabileasca o prezenta militara in Bulgaria si in Romania, ca urmare a miscarilor de trupe ale Rusiei la granita cu Ucraina, noteaza jurnalul Der Spiegel, citat de Reuters.

- Congresmenii americani au eliminat prevederea privind introducerea de sanctiuni impotriva Nord Stream 2 din versiunea proiectului bugetului de aparare al SUA, dupa cum se mantioneaza intr-o declaratie publicata marti de comisia de procedura a Camerei Reprezentantilor. Si prevederea care interzicea tranzactionarea…