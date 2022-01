Sondaj de opinie: Aproape 80% dintre respondenti nu cred ca Armata Romana ar face fata crizei militare din Europa de Est

Stiri pe aceeasi tema

- Campania de recrutare are ca scop ocuparea a 444 de locuri de rezervisti voluntari Conform unor date, in acest moment, Romania are 70.000 de militari activi Ministerul Apararii Nationale MApN organizeaza o campanie suplimentara de recrutare si selectie, pe locurile ramase neincadrate anul trecut, pentru…

- sursa foto: Facebook/ US Army Președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat miercuri ca Franța va trimite trupe in Romania in cadrul operațiunilor NATO pentru asigurarea securitații statelor din estul alianței, in contextul crizei de la granița dintre Rusia și Ucraina. ”Am trimis trupe pentru a asigura…

- Imagini socante in care o femeie din Constanta isi batea fiica de doar 2 ani, au ajuns virale pe internet. In urma acestora, politistii din cadrul Politiei municipiului Constanta au demarat o acheta. Femeia se afla sub control judiciar pentru 60 de zile. Femeia regreta fapta comisa. Femeia care a filmat…

- Din 1 februarie, vaccinarea anti COVID 19 va fi obligatorie in Austria prima tara din Europa in care se va implementa obligativitatea vaccinarii.Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a spus, la Digi24, ca certificatul verde pentru locul de munca nu mai este o urgenta, pentru ca pana la implementarea…

- Pe 11 martie 2020 a fost inregistrat primul caz de Covid 19 la Constanta. Romania a depasit si al doilea an sub zodia COVID 19 Zeci de mii de persoane au murit la nivel national, iar probabil pragul de 2 milioane de romani infectati va fi atins in prima parte a anului 2022 Decembrie, 2019. In Wuhan,…

- Pana la 1 milion de euro pentru firme, finanțare in contextul crizei COVID. Guvernul lanseaza Masura 4.1.1., fosta Masura 3 Autoritațile din Romania incearca sa reia ajutoarele de redresare pentru firme, acordate in contextul crizei generate de COVID și lanseaza in dezbatere o noua masura de finanțare…

- Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie efectueaza, marti, perchezitii in 52 de locatii din judetele Bucuresti si Constanta, inclusiv la doua institutii publice, intr-un dosar vizand fapte de coruptie comise de catre functionari publici, in contextul campaniei de vaccinare anti-Covid, informeaza…

- Un seism puternic se poate produce in Romania in orice moment Cladirile afectate de seismul din 1977 inca nu au fost consolidateAsa cum aminteam si intr un alt material, pe 27 octombrie au fost impliniti 17 ani de la ultimul cutremur puternic care a afectat in mica masura si judetul Constanta. Cutremurul…