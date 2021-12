Sondaj: De ce rămân angajații români în companii? Primele trei criterii pe baza carora angajatii romani decid sa ramana pe termen lung in companii sunt stabilitatea locului de munca, sentimentul ca sunt apreciati si o relatie foarte buna cu seful direct. Pe locul 4 se afla oportunitatea de a accesa programe de training. Datele unui sondaj realizat de EXEC-EDU, liderul pietei de executive education, arata ca peste 80% dintre angajati considera foarte importanta finantarea cursurilor de catre companie, scrie Ziarul Financiar. „Momentul economic si social pe care il traversam ii determina pe angajati sa aprecieze mai mult stabilitatea,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Federatiei Romane de Handbal, Alexandru Dedu, s-a aratat multumit de prestatia echipei nationale feminine la Campionatul Mondial din Spania. Acesta a precizat ca nu are ce sa reproseze jucatoarelor pregatite de Adrian Vasile, chiar daca si-ar fi dorit un loc intre primele 10 selectionate…

- Indicele de corectie la PENSIE: De ce romanii care s-au retras din activitate in 2020-2021 beneficiaza de pensii mai mari Indicele de corectie la PENSIE: De ce romanii care s-au retras din activitate in 2020-2021 beneficiaza de pensii mai mari Angajații romani care s-au pensionat in intervalul 2020-2021…

- Politistii au tras focuri de avertisment in directia fugarului, dupa ce șoferul de 26 de ani a refuzat sa opreasca la filtrul politistilor.Momentul in care polițiștii au tras focuri de arma a fost filmat de localnici."Trage dupa Lali ba. Uite poliția. Filme, ba! Trage, nu l-au prins. Trage, i-auzi",…

- Numarul inmatricularilor de autoturisme noi a scazut cu 0,93%, in primele 11 luni ale anului in curs, comparativ cu datele din 2020, insa la nivelul lunii noiembrie diminuarea a fost de peste 13%, arata datele Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Autovehiculelor (DRPCIV), citate…

- Peste 140.000 de romani vaccinați, reprezentand 2,2% din total, au facut COVID-19 dupa ambele doze. 1.264 - 0.02% - au murit, reiese din analiza publicata vineri de INSP. Datele se refera la perioada 27 decembrie 2020 – 31 octombrie 2021. Conform INSP, 20,5% din totalul persoanelor testate…

- Numarul tranzactiilor online efectuate cu cardul a crescut cu 50%, in primele noua luni ale anului, comparativ cu aceeasi perioada din 2020, iar valoarea medie a unei astfel de proceduri a fost de 240 de lei, arata datele publicate, luni, de Netopia Payments, cel mai utilizat procesator de plati…

- Studiu privind schimbarile dorite de romani pentru locul de munca Foto: Wikipedia.org Sase din 10 români aleg sa-si schimbe locul de munca pentru un salariu mai mare, iar mai mult de 80% cauta constant noi oportunitati pe site-urile de specialitate - releva rezultatele unui studiu…

- Vești excelente pentru toți angajații romani! Se intampla chiar de la 1 ianuarie 2022. Statul roman acorda zile libere in plus de anul viitor. In contextul unei perioade dificile, marcata de criza Covid, majorarea prețurilor la curent și gaze naturale, anunțul venit in urma cu puțin timp este cea mai…