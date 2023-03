Sondaj de opinie: Pe cine ati vota primar la alegerile locale din 2024?

2023 este un an preelectoral extrem de important in care sunt masurati toti potentialii competitori care ar putea intra in cursa pentru alegerile locale de anul viitor Pana in acest moment, singurul candidat anuntat pentru Primaria Constanta, prin vocea senatorului… [citeste mai departe]