Stiri pe aceeasi tema

- Cinci partide sau coalitii politice ar intra in parlamentul Bulgariei daca in prezent ar avea loc alegeri legislative in aceasta tara, indica un sondaj de opinie realizat de Exacta Research Group, transmite vineri BTA, potrivit Agerprees. Coalitia formata din actualul partid aflat la guvernare, GERB,…

- Consilierii generali ai PNL anunța faptul ca vor vota orice termen va fi propus de primarul general Nicușor Dan, dar acesta trebuie explicat foarte bine. Practic, PNL s-a razgandit din nou și nu țin cu dinții de suspendarea pe doar 3 luni a PUZ-urilor din Capitala, ci vor vota orice termen in care…

- Bugetul nu va mai ajunge astazi in Parlament, așa cum anunțase inițial premierul Florin Cițu. Anunțul a fost facut de președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban. De asemenea, el a mai anunțat ca Guvernul se va reuni in cursul acestei zile pentru a adopta forma finala a bugetului dupa favorabil…

- Prețul petrolului și-a revenit la nivelurile sale pre-pandemie, dupa ce au atins minime istorice anul trecut. Țițeiul a ajuns acum la 60 de dolari pe baril, crescand cu peste 50% in ultimele luni, conform BBC, scrie Mediafax. Cererea de petrol este inca mai mica decat in ​​mod normal, dar…

- Uniunea Europeana va obliga companiile farmaceutice sa-si respecte contractele pe care le-au semnat pentru aprovizionarea cu vaccinuri anti-COVID-19, a declarat duminica presedintele Consiliului European, Charles Michel, transmite Reuters.Pfizer Inc a anuntat saptamana trecuta ca va intarzia livrarile…

- FC Viitorul a incheiat la egalitate, scor 2 2, meciul de pe teren propriu cu FCSB. O partida disputata, spectaculoasa, cu rastunari de situatie pe tabela de marcaj si in care formatia noastra ar fi meritat mai mult dupa aspectul jocului.FC Viitorul a incheiat la egalitate, scor 2 2, meciul de pe teren…

- Daca Bianca Dragușanu declara recent intr-un interviu ca e ”pe hold” cu dragostea, ba chiar precizand ca se bucura ca a ieșit „dintr-o situație neplacuta”, facand referire la ceea ce s-a intamplat cu Bodi in ultima perioada și in ce ipostaza ar fi fost daca ii mai era partenera acum, fostul soț, insa,…

- Partidul Social Democrat a caștigat detașat alegerile in județul Buzau, fiind urmat, la 30 de procente distanța, de Partidul Național Liberal, și la peste 35 de procente de Partidul Mișcarea Populara. Conform datelor oficiale de dupa numararea voturilor din toate secțiile de votare din județ, dintr-un…