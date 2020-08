Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a definitivat calendarul aferent campaniei electorale pentru alegerile locale din 27 septembrie și a anunțat ca, de ieri, partidele și candidații iși pot inregistra...

- Pro România, partid condus de Victor Ponta, si formatiunea lansata de primarul sectorului 3, Robert Negoita, Partidul Bucuresti 2020, au anuntat constituirea unei aliante în perspectiva alegerilor locale.Alianta Pro Bucuresti 2020 a fost prezentata, duminica, într-o conferinta…

- Partidele la putere in regiunile din Spania Tara Bascilor si Galicia au castigat alegerile regionale duminica, care au avut loc umbrite de pandemia de coronavirus si marcate in parte de o prezenta scazuta la vot, purtarea obligatorie a mastilor si cabine fara perdele, relateaza luni dpa. In Tara Bascilor,…

- Subvențiile acordate partidelor politice de buget in prima decada a lunii iunie totalizeaza 23,816 milioane lei, PSD primind cea mai amre suma, 11,9 milioane lei, informeaza Autoritatea Electorala Permanenta.A doua cea mai mare subvenție a mers la PNL, care a primit 6,6 milioane lei, urmat…

- "In ceea ce privește data alegerilor locale eu aș dori foarte mult ca aceasta sa fie stabilita impreuna cu medicii, pentru ca ei ne pot informa cel mai corect care este momentul propice sa invitam romanii sa voteze, astfel incat sa nu fie puși in pericol", a declarat Gabriela Firea la Antena 3.…

- Partidele politice au primit, de la stat, subventii de aproape 24 de milioane de lei in luna mai in Politic / on 13/05/2020 at 10:14 / Subvenții in valoare de 23.816.011,57 de lei au fost virate, in conturile partidelor parlamentare, in prima decada a lunii mai, transmit reprezentanții Autoritatii…