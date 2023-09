Sondaj CURS: PSD se menţine pe primul loc în intenţiile de vot. PNL şi AUR, ­acelaşi procent PSD ramane favorit in intențiile de vot, fiind urmat, la distanța de 13 procente, de PNL și AUR, care s-ar afla la egalitate, conform unui sondaj CURS realizat in luna august, la comanda PSD, potrivit Hotnew. Astfel, PSD ar fi votat de 32% dintre cei care au declarat ca ar merge la vot daca duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare. Pe urmatoarele poziții se afla PNL și AUR, cu același procent – 19%. USR se claseaza pe poziția a patra in preferințele de vot, cu 12%, urmat de UDMR, cu 5%. UDMR este urmat de SOS Romania, partidul inființat de senatoarea Diana Șoșoaca, exclusa din AUR. SOS… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

