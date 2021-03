SONDAJ CURS - PSD domină scena în București, AUR este în creștere. Coaliția n-ar obține majoritatea Un sondaj CURS, de tip Omnibus, realizat la nivelul municipiului București ne arata faptul ca PSD domina scena politica, in timp ce partidele din coaliția de guvernare nu ar mai realiza majoritatea. CONSULTAȚI AICI INTREG SONDAJUL CURS Conform sondajului CURS, daca duminica viitoare ar avea loc alegeri locale, PSD ar obține 32%. Pe locul doi s-ar clasa USR-PLUS cu 27%, in timp ce PNL ar obține 20%. De remarcat faptul ca cele doua formațiuni nu ar mai reuși sa alcatuiasca majoritatea la Capitala. In urcare se afla partidul AUR, care ar obține 7%, in timp ce PMP ar… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

