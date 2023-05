Sondaj CURS. PNL scade, crește PSD și AUR. USR-marginali Cel mai recent sondaj de opinie releva faptul ca, dupa alegerile parlamentare din 2024 din Romania, vom avea o ecuație politica la fel de complicata ca și in prezent. Daca duminica viitoare ar avea loc alegeri, PSD ar obține 31%, in timp ce PNL ar obține 20%. Aceste procente complica serios ecuația politica, asta pentru ca o alta formula decat PSD+PNL ar fi extrem de greu sa faca majoritate. Liderii celor doua partide au transmis public faptul ca ar dori o coaliție politica pe termen lung, iar calculele politice ii ”condamna” la o alianța pentru asigurarea unei majoritați parlamentare solide.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

