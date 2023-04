Stiri pe aceeasi tema

- Centrul de Sociologie Urbana și Regionala - CURS a publicat datele celui mai recent sondaj de tip omnibus, realizat in perioada 10-20 martie 2023. Cercetare sociologica arata o creștere fara precedent in Romania a euroscepticismului. Daca in trecut romanii se aratau fruntașii Europei la tot ce inseamna…

- Centrul de Sociologie Urbana și Regionala - CURS a publicat datele celui mai recent sondaj de tip omnibus, realizat in perioada 10-20 martie 2023. Cu privire la Tema alegerilor anticipate vehiculata in ultima vreme in țara, doar 32% din respondenți se declara in favoarea unei astfel de decizii in…

- Centrul de Sociologie Urbana și Regionala - CURS a publicat datele celui mai recent sondaj de tip omnibus, realizat in perioada 10-20 martie 2023. Noua cercetare sociologica arata schimbari interesante fața de cercetarile similare realizate de CURS din ianuarie 2023 și noiembrie, septembrie, iulie și…

- Centrul de Sociologie Urbana și Regionala – CURS a facut publice datele unui sondaj recent, realizat in perioada 14 – 24 februarie 2023, in municipiul București. Potrivit rezultatelor cercetarii sociologice, PSD-ul, partidul condus de catre Marcel Ciolacu, a ieșit primul in opțiunile exprimate de catre…

- Opinia publica este in continuare dispusa sa aiba incredere in actuala majoritate parlamentara. Un sondaj facut de Centrul de Sociologie Urbana și Regionala (CURS) arata cu cine ar vota romanii daca acum ar fi alegerile locale.

- Centrul de Sociologie Urbana și Regionala – CURS a publicat datele celui mai recent sondaj, realizat in perioada 14-24 februarie 2023 in București. Potrivit cercetarii sociologice, doar 34% dintre bucureșteni sunt mulțumiți de activitatea primarului general Nicușor Dan. Primarii de sector stau mai…

- Centrul de Sociologie Urbana și Regionala – CURS a publicat datele celui mai recent sondaj, realizat in perioada 14-24 februarie 2023 in București. Potrivit cercetarii sociologice, PSD ramane principala opțiune politica a bucureștenilor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Bucureștenii vor avea parte, incepand de vineri seara pana luni dimineața, de vreme deosebit de calda și vant moderat. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu…