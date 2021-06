Stiri pe aceeasi tema

- In sondajul realizat de CURS in urma cu cateva zile, primele locuri in topul increderii in politicieni sunt ocupate in ordine de Klaus Iohannis, Marcel Ciolacu și Florin Cițu si George Simion. Centrul de Sociologie Urbana și Regionala (CURS) a realizat un sondaj de opinie la nivel national, in perioada…

- Un sondaj CURS realizat la nivel național, in perioada 11-18 iunie 2021, ii situeaza pe președintele Klaus Iohannis, liderul PSD Marcel Ciolacu și premierul Florin Cițu in topul personalitaților politice care se bucura de cea mai mare incredere in randul electoratului. Cata incredere aveți…

- Mai multi politicieni participa la o provocare lansata pe Facebook, care presupune donatii pentru diferite organizatii. Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat ca a donat pentru o organizatie care se ocupa de copiii fara posibilitati din Bucuresti si a lansat aceeasi provocare pentru Sorin Grindeanu…

- PSD solicita prim-ministrului Florin Citu si presedintelui Klaus Iohannis revocarea de indata a ministrului Economiei, Claudiu Nasui, in urma anularii integrale a Masurii 3 – Granturi pentru investitii acordate pentru IMM-uri.

- Presedintele Klaus Iohannis a vorbit joi, dupa ce a avut o sedinta cu prim-ministrul Florin Citu si cu membri ai Guvernului cu repsonsabilitati in domeniul sanatatii, despre țintele pe care și le-au propus autoritațile in campania de vaccinare. "Avem peste 100.000 de persoane care se vaccineaza.…

- Cel mai recent sondaj al CURS (Centrul de Sociologie Urbana și Regionala) arata date foarte interesante in clasamentul increderii celor mai importanți lideri politici din Romania (șefi de partide, președintele Romaniei, premierul, șefii celor doua camere ale Parlamentul și foști președinți in activitate).…

- Mesaje cu ocazia Zilei NATO in Romania Foto: MApN Se sarbatorește astazi Ziua NATO în România. Au trecut 17 ani de când țara noastra a devenit membru cu drepturi depline al Alianței Nord- Atlantice. În mesajele transmise cu aceasta ocazie autoritațile se angajeaza…