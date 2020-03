SONDAJ CURS - Cât de ÎNGRIJORAȚI sunt românii de evoluția epidemiei de CORONAVIRUS. Ce spun despre intervenția autorităților și cât de pregătiți sunt Criza pandemiei mondiale de coronavirus afecteaza din plin și Romania. Romanii se declara foarte ingrijorați de ceea ce ar putea urma, dar susțin ca se simt pregatiți sa infrunte viitorul care nu pare unul roz. Susțin ca știu ce masuri trebuie luate pentru a evita infectarea atat ei cat și angajatorii. Datele reies dintr-un sondaj CURS care s-a suprapus exact pe perioada de pe perioada de inceput a crizei coronavirusului in Romania, dar și zilele de dupa declararea starii de urgența (perioada 12 - 20 martie). Intrebați despre Cat de ingrijorați sunt de raspandirea coronavirusului in Romania,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

