Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul General al NATO, Jens Stoltenberg, a tras un semnal de alarma in legatura cu posibilitatea ca Rusia sa lanseze un atac chimic in Ucraina. „Ei (rușii) fac afirmații absurde despre laboratoare biologice (care s-ar afla in Ucraina, n.r.). Aceasta este doar o alta minciuna. Și suntem ingrijorați…

- Romanii sunt mai speriați de facturi decat de conflictul armat de la granița de nord a țarii. Creșterea prețului la electricitate reprezinta cea mai mare ingrijorare pentru aproape toți romanii, conform unui sondaj la care au participat peste 1.100 de repsondenți din țara.Pe locul doi este prețul alimentelor,…

- Romanii sunt mai degraba ingrijorati de cresterea preturilor la energie si la alimente decat de razboiul din Ucraina, indica datele unui sondaj CURS, in care repondentii au fost chestionati si in legatura cu oportunitatea ajutorului militar pentru Ucraina, precum si cu atitudinea prietenoasa a Ucrainei…

- Dupa isteria din benzinarii, dar și dupa aglomerațiile aparute, zilele trecute, la pașapoarte, s-au aflat rezultatele unui sondaj din care nu au lipsit referiri la razboiul din Ucraina, situație de criza ce preocupa Europa și nu numai. Un sondaj dat publicitații recent de CURS, realizat pe un eșantion…

- Generalul in rezerva David Petraeus, fost șef al comandamentului central al SUA in timpul conflictelor din Irak și Afganistan, a fost invitat sa comenteze la CNN evoluția razboiului din Ucraina.

- Generalul in rezerva David Petraeus, fost șef al comandamentului central al SUA in timpul conflictelor din Irak și Afganistan, a fost invitat, duminica seara, sa comenteze la CNN evoluția razboiului din Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Ultimul sondaj efectuat de CURS, realizat la nivel național in perioada 22-29 ianuarie 2022, indica faptul ca romanii sunt ingrijorați de creșterea prețurilor la alimente și de facturile la energie mai mult decat sunt ingrijorați de un razboi in Ucraina sau de valul Omicron, noteaza rtv.net. Acelasi…

- Un sondaj CURS realizat la nivel național in perioada 22-29 ianuarie 2022 indica faptul ca romanii sunt ingrijorați de creșterea prețurilor la alimente și de facturile la energie mai mult decat sunt ingrijorați de un razboi in Ucraina sau de valul Omicron. De asemenea, 81% din romani cred ca in Romania…