Stiri pe aceeasi tema

- Biserica ramane institutia in care romanii au cea mai mare incredere, potrivit celui mai recent sondaj realizat de Centrul de Sociologie Urbana și Regionala – CURS in luna februarie 2021. Potrivit cercetarii sociologice, 63% dintre romani declara ca au incredere in Biserica, in crestere cu…

- Sondajul realizat de Centrul de Sociologie Urbana și Regionala – CURS in luna februarie 2021 arata ca politicienii din Romania, fara exceptie, sunt intr-un mare deficit de incredere. Chiar si cei care se bucura de cea mai mare incredere in randul populatiei au un nivel de neincredere dublu. Potrivit…

- Biserica ramane institutia in care romanii au cea mai mare incredere, potrivit celui mai recent sondaj realizat de Centrul de Sociologie Urbana și Regionala – CURS in perioada 11-15 ianuarie. Potrivit cercetarii sociologice, 62% dintre romani au incredere multa si foarte multa in Biserica,…

- Majoritatea romanilor cred ca actuala campanie de vaccinare anti-COVID se desfasoara rau. Cu toate acestea, 59% dintre romani ar vrea sa se vaccineze, potrivit unui sondaj realizat de Centrul de Sociologie Urbana și Regionala – CURS in perioada 11-15 ianuarie. Potrivit cercetarii sociologice,…

- Biserica, Armata si Academia Romana ocupa primele locuri in ceea ce priveste gradul de incredere acordat de romani, potrivit primului barometru al vietii religioase din Romania, prezentat miercuri in Aula Academiei Romane. Conform barometrului realizat de Centrul de Cercetari Sociologice LARICS, in…

- Dincolo de cifrele exit-poll-ului care apar seara la TV la fiecare scrutin electoral se afla mii de oameni care stau 15 ore in picioare, uneori in frig, la intrarea in secțiile de votare. „Libertatea” a urmarit in ziua alegerilor parlamentare munca lui Vasile, unul dintre operatori. Are 68 de ani și…

- Update ora 21.00: Primele rezultate ale alegerilor parlamentare, de tip exit-poll, au fost anunțate de Institutele de cercetari sociologice Avangarde și Centrul de Sociologie Urbana si Regionala (CURS), acestea fiind acreditate de Biroul Electoral Central. PSD a obtinut, la Senat, 30,6% dintre voturile…

- La fel ca la alegerile prezidentiale din 2019 si alegerile locale din 2020, Centrul de Sociologie Urbana și Regionala - CURS, in parteneriat cu Avangarde, realizeaza singurul exit-poll de la alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020. La ora 21.00, la inchiderea urnelor, STIRIPESURSE.RO va prezenta…