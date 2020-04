SONDAJ CURS: 74% dintre români sunt de părere că va urma o criză economică majoră SONDAJ CURS. Potrivit cercetarii sociologice, peste 70% dintre romani sunt convinsi ca dupa epidemie va urma o criza economica majora. Romanii se tem cel mai mult in aceasta perioada ca ei sau cineva drag se va imbolnavi de COVID-19, ca le va scadea salariul sau vor ramane fara loc de munca,s crie stiripesurse.ro. Intrebati "Cum credeti ca va evolua economia dupa ce starea de urgenta va fi ridicata?", 74% dintre respondenti sunt de parere ca va urma o criza economica majora, 9% sunt de parere ca economia va stagna, 7% afirma ca vom avea probleme pentru o scurta perioada dar apoi cresterea… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

