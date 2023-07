Stiri pe aceeasi tema

- Maia Sandu și Igor Dodon ramin politicienii in care moldovenii au cea mai mare incredere. Datele sint prezentate intr-un sondaj CBS-Axa/IPRE. Așadar, 21,8% dintre moldoveni au incredere in Maia Sandu, 8,8% – in Igor Dodon, iar 5,2% – in Ilan Șor. Cei trei sint urmați de Vladimir Voronin, Renato Usatii…

- Daca duminica viitoare ar avea loc alegeri prezidențiale, actuala șefa a statului, Maia Sandu, ar acumula 32,6% din voturile alegatorilor. Pentru Igor Dodon și-ar da votul 17,8% din electorat, iar Ion Ceban ar fi susținut de 5,3 din cetațenii cu drept de vot. Sunt datele sondajului prezentat, astazi,…

- Institutul pentru Politici si Reforme Europene cere revizuirea si imbunatatirea proiectului de Lege privind Centrul Național de Aparare Informaționala și Combatere a Propagandei, crearea caruia a fost propusa de presedintele Maia Sandu.

- Discuții agitate la intalnirea liderului PAS, Igor Grosu, președintele Parlamentului, cu diaspora din Italia. Moldovenii i-au cerut mai multe acțiuni pentru protejarea cetațenilor aflați la munca in aceasta țara, dar și sprijin in realizarea unui proiect, care le-ar permite sa-și investeasca banii in…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, este intr-o campanie electorala permanenta, dar de ceva vreme a inceput sa copieze și sa aplice practicile lui Klaus Iohannis. „Cine nu e cu noi, e impotriva noastra” Maia Sandu a inceput de cateva luni o campaniei extrem de agresiva de promovare și susținere…

- Prim-ministrul Dorin Recean a participat la evenimentul de prezentare a proiectului „Societatea civila pentru integrarea europeana”, realizat de Centrul Analitic Independent Expert-Grup, in parteneriat cu Institutul pentru Politici și Reforme Europene, Institutum Virtutes Civilis și Fundația „Friedrich…

- Vocea Basarabiei: Ce așteptari aveți de la data de 21 mai, atunci cand se vor aduna in Piața Marii Adunari Naționale cetațenii Republicii Moldova, chemați de președinta Maia Sandu la Adunarea Naționala „Moldova Europeana”? Cine vor fi prezenți in piața, pentru ca am auzit mai mulți lideri de partide…

- Primarul capitalei, Ion Ceban, afirma ca nu va ține un discurs in data de 21 mai, in PMAN, la Adunarea Naționala organizata de Maia Sandu. Totodata, acesta a venit cu o reacție la acuzațiile aduse de PAS, precum ca „vrea sa discrediteze ideea de aderare la UE și face jocul rușilor”. „O abordare copilareasca”,…