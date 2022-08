Stiri pe aceeasi tema

- "Bucureștenii nu vor plati mai mult pentru apa calda și caldura, la iarna" Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan. FOTO: Catalin Radu/RRA. Bucureștenii nu vor plati mai mult pentru apa calda și caldura, la iarna - a dat asigurari primarul general, Nicușor Dan, care a verificat astazi un…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a scris luni un mesaj pe Facebook pentru ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu. Mesajul vine ca urmare a unor declarații facute de Grindeanu, care a spus ca s-a saturat ca disconfortul pe care il au bucurestenii la metrou sa fie folosit ca un mijloc de…

- Primarul general al Capitalei anunta ca a semnat dispozitia de demolare a Cathedral Plaza, cladire construita langa Catedrala Romano-Catolica de pe strada general Berthelot. Astfel, municipalitatea va pune in aplicare o decizie a instantei, prin care s-a stabilit demolarea cladirii.

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, explica de ce investitii facute in prima parte a mandatului sau de edil nu se vad, el facand analogia dintre orasul Bucuresti si un bolnav aflat in coma si explicand, in acest context, ca atunci „cand ai un bolnav in coma, te duci inauntru, nu te ocupi…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta ca STB a finalizat si a transmis Primariei Municipiului Bucuresti documentatia pentru modernizarea a 27 de kilometri de sina de tramvai.

- Primarul general Nicușor Dan ii amenința pe primarii de sector cu DNA-ul in cazul in care vor aplica soluțiile identificate pentru deblocarea situației in cazul documentațiilor de urbanism din Sectoarele 2, 4 și 5, transmise de prefectul Capitalei, Toni Grebla, relateaza Mediafax. Fii la curent…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a vorbit, joi, in debutul sedintei Consiliului General al Municipiului Bucuresti, despre autorizatiile taxi aprobate in urma cu cateva luni. ”Nu a existat o incredere in piata si cererile vizeaza doar 230 de autorizatii. Vreau sa transmit mesajul ca este…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta miercuri ca au fost deblocate conturile municipalitatii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…