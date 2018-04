Stiri pe aceeasi tema

- „Aș fi curioasa sa aflu și eu (de unde au pornit informațiile privind o demisie - n.r.) ca de la mine in niciun caz”, a spus Viorica Dancila, intrebata fiind de unde au aparut informațiile privind o demisie a sa și a precizat ca ca „sub nicio forma” nu va demisiona. La randul sau, liderul PSD a…

- E scandal in toata regula la Congresul PSD, acolo unde Nicolae Banicioiu și Ecaterina Andronescu acuza jocurile de culise facute in favoarea premierului Viorica Dancila, astfel incat aceasta sa ocupe funcția de președinte-executiv al partidului. Banicioiu a acuzat voalat fraudarea votului…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, susține ca Viorica Dancila risca sa aiba soarta lui Sorin Grindeanu și Mihai Tudose, care au fost maziliți dupa ce au intrat in conflict cu Liviu Dragnea. Orban considera ca Dancila va rezista doar pana in momentul in care va da semne de independența, pentru ca ”Liviu…

- Senatorul Traian Basescu, presedinte PMP, a declarat ca prin instalarea la Palatul Victoria ca premier a Vioricai Dancila, va incepe "guvernarea 100% Dragnea" si a adaugat ca actul de guvernare nu va fi "conform asteptarilor", intrucat coalitia majoritara va avea probleme de administrare a schimbarilor…

- In REVISTA PRESEI de astazi, STIRIPESURSE.RO va prezinta o analiza a consultantului politic Cozmin Gușa ca urmare a acceptarii de catre președintele Klaus Iohannis a propunerii PSD de a o nominaliza pe Viorica Dancila pentru funcția de prim-ministru al Romaniei.realitatea.net: Cozmin Gușa…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat miercuri, dupa desemnarea Viorica Dancila in functia de premier, ca liderii PSD se vor reuni luni pentru a stabili componenta Guvernului, iar in 29 ianuarie este posibil votul de investitura. "Presedintele a acceptat propunerea noastra si a desemnat-o…

- "In principiu n-au nimic, deocamdata, impotriva doamnei Viorica Dancila, n-au nicio informatie sau elemente care sa-i faca sa nu o sustina, dar ei vor adopta o decizie intr-un for statutar”, adeclarat Dragnea.Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri, la finalul consultarilor…

- Social-democratii au nominalizat-o in sedinta Comitetului Executiv National de marti pe Viorica Dancila pentru functia de prim-ministru. Opozitia sustine alegeri anticipate. De menționat ca, in aceste momente, Klaus Iohannis se consulta cu partidele si formatiunile reprezentate in Parlament,…