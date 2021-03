Stiri pe aceeasi tema

- Criza sanitara afecteaza diferit producatorii, astfel ca firmele mai mici se confrunta cu provocari bugetare si amenintari competitive mai mari, in timp ce companiile mai mari se lupta mai mult cu distributia si schimbarile cererilor clientilor, arata sondajul global ”Reinventing the future of manufacturing”,…

- Companiile franceze, de la producatorii auto la cele din sectorul electronic, vor lucra impreuna in viitorul apropiat pentru a imbunatati si a pune in ordine problemele lantului de aprovizionare care afecteaza industria auto a tarii, a anuntat joi Ministerul de Finante de la Paris, transmite Reuters,…

- Evoluția pandemiei la nivel european și mondial a determinat schimbari ale comportamentului consumatorilor. Insa a generat și schimbari in fluxurile comerciale. In special intre companii care activeaza in diverse state. Granițele multor state s-au inchis anul trecut. Companiile aeriene nu au mai putut…

- Companiile pot oferi angajaților care lucreaza de acasa bani pentru utilitați și achiziția de echipamente de birou. PwC: Doua treimi angajatori spun ca vor aplica aceasta facilitate fiscala Doua treimi dintre respondentii unui sondaj organizat de PwC Romania in randul reprezentantilor mediului de afaceri…

- Modificarile recente aduse Codului fiscal vin în sprijinul companiilor, considera majoritatea respondenților (56%) în cadrul unui sondaj realizat de PwC România, iar facilitatea care va fi aplicata de cele mai multe companii (67%) vizeaza beneficiile pentru angajații aflați în…

- Impactul unei crize financiare determinate de COVID-19, al doilea val al pandemiei și starea de sanatate a angajaților reprezinta primele trei categorii de riscuri la care expunerea resimțita de companiile din Romania a crescut, in perioada aprilie – septembrie 2020. Aceasta reprezinta una dintre concluziile…

- Pandemia din anul 2020 a insemnat schimbari majore, resimtite atat la nivel economic cat si individual. Desi, toate statele afectate au impus masuri stricte de igiena pentru limitarea raspandirii noului coronavirus, activitatea multor sectoare economice a fost grav afectata, in special, a celor din…