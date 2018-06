Stiri pe aceeasi tema

- Primele declaratii ale lui Donald Trump si Kim Jong-un, despre summitul de la Singapore. Cei doi lideri s-au intalnit, in sfarsit, la Hotelul Capella, de pe insula Sentosa. Presedintele american a spus ca prevede o relatie “formidabila” cu liderul de la Phenian. Donald Trump si Kim Jong-un si-au strans…

- Președintele SUA, Donald Trump, a afirmat sambata ca summitul pe care il va avea marți in Singapore cu liderul nord-coreean Kim Jong-un reprezinta o ”ocazie unica” de a ajunge la un acord in domeniul nuclear cu Phenianul, despre care Trump spune ca ”lucreaza foarte bine”. In conferința de presa dinantea…

- Președintele american, Donald Trump, a oferit asigurari vineri ca summitul cu omologul anord-coreean, Kim Jong-un, va avea loc pe 12 iunie la Singapore, conform planificarii inițiale, relateaza Reuters.

- Coreea de Nord a facut cunoscut vineri ca este in continuare deschisa dialogului cu Statele Unite dupa ce presedintele american, Donald Trump, a anulat summitul dintre cele doua tari, o decizie “extrem de regretabila” potrivit Phenianului, transmite AFP, informeaza AGERPRES . “Reiteram Statelor Unite…

- Mike Pompeo, secretarul de stat american, a declarat joi ca Phenianul nu a raspuns in ultimele zile la intrebarile adresate de Washington privind pregatirile logistice pentru summitul din 12 iunie. Ulterior, Donald Trump a anunțat anularea intalnirii cu liderul Coreei de Nord. …

- Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat ca i-a transmis o scrisoare presedintelui Coreei de Nord, Kim Jong Un, prin care il instiinteaza ca a decis sa anuleze summitul lor prevazut pentru 12 iunie in Singapore, scrie agerpres.ro.

- Secretarul de Stat al SUA, Mike Pompeo, a afirmat ca Washington e de acord sa ridice sancțiunile impuse Coreei de Nord, dar cu condiția renunțarii complece la programul nuclear al Phenianului. Pompeo a declarat ca SUA sunt dispuse sa renunte la sanctiuni, ceea ce ar permite americanilor…