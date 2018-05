SONDAJ Credeți că avansul economiei romnești n 2018 va depăși 4.5%? Statistica a anunțat marți ca economia Romaniei nu a avansat deloc in primele 3 luni din 2018 fața de ultimul trimestru din 2017, dar anual, creșterea economica a fost de 4%. Comisia Europeana estima-inainte de publicarea anunțului INS, un avans anual de 4.5% al economiei. O parte din banci au anunțat deja ca iși vor revizui in scadere estimarile privind evoluția PIB in 2018. Intrebarea ramane: credeți ca economia Romaniei va performa in acest an in ritm de peste 4.5%? Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

