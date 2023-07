Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Național al IMM-urilor din Romania a realizat in perioada 04-13.07.2023 un amplu sondaj pentru a identifica opinia antreprenorilor cu privire la impactul modificarilor fiscale de la 1 septembrie 2023. Astfel, in urma sondajului realizat, la care au raspuns 1197 antreprenori, au rezultat concluziile…

- Federatia Generala a Sindicatelor „Familia” a anuntat joi, printr-un comunicat, organizarea unui protest fata de intentia Guvernului Romaniei de a elimina facilitatile fiscale acordate sectorului de constructii, iar manifestarea va avea lor pe 26 iulie, in Piata Victoriei, intre orele 9 – 13. “Graba…

- Guvernul pregatește acum pe sub masa un proiect prin care vrea ca angajații din IT, agricultura și construcții sa plateasca impozite pe venit la fel ca toata lumea. Aceasta pare a fi ultima gaselnița pentru a se aduce bani la buget, intr-un momoent in care deficitul a ajuns deja la 3,2 la suta. Daca…

- Proiectul de lege de Educatiei prevede un examen de admitere diferentiat pentru unitatile de invatamant liceal care isi doresc acest lucru. Acesta se va putea organiza la clasele unde exista competitie, pentru maximum 50% dintre locuri. Locurile ramase urmeaza sa fie ocupate prin repartizare computerizata,…

- Blocul Național Sindical a lansat luni, 22 mai, un apel catre liderii coaliției de guvernare PNL-PSD-UDMR, prin care iși exprima solidaritatea cu profesorii intrați in greva și avertizeaza ca mai multe organizații sindicale afiliate BNS pot proceda la un demers similar daca nu li se majoreaza salariile.„Blocul…

- Banca Mondiala propune Ministerului de Finante o reforma majora a actualului sistem de impozite si taxe, dar si o "imbunatatire semnificativa" a activitatii de administrare fiscala. CursDeGuvernare a intrat in posesia acestui Raport, care e, insa secretizat prin drepturi de autor (v imaginea de mai…

- Atelier de lucru, in cadrul proiectului „Sprijin pentru eficientizarea gestionarii și implementarii FESI la nivelul autoritaților publice locale de la nivelul orașelor, municipiilor și județelor din Romania”, la Pitești! Agenția de Dezvoltare Regionala (ADR) Sud-Muntenia și Asociația Agențiilor pentru…