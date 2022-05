Un sondaj comandat de la Kremlin și publicat vineri arata ca popularitatea lui Vladimir Putin și susținerea pentru acțiunile sale ar fi crescut in ultima saptamana, cu aproape un punct procentual. „La o intrebare directa despre increderea in acțiunile lui Vladimir Putin, 81,5% dintre respondenți au raspuns pozitiv, in timp ce la precedentul sondaj procentul […] The post Sondaj comandat de Vladimir Putin inainte de Ziua Victoriei: 8 din 10 ruși i-ar fi alaturi appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .