- Conte a precizat ca a facut aceasta solicitare cand a fost in vizita la Washington in iulie. El a adaugat ca Italia este gata pentru o revizuire a acordului international privind programul nuclear iranian - din care SUA s-au retras recent - impreuna cu alti semnatari din UE, pentru a vedea daca este…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump , a spus, marți seara, ca Iranul ”va accepta destul de curand” sa discute cu SUA, in pofida faptului ca liderii de la Teheran au parut sa respinga oferta lui Trump privind intrevedere cu omologul sau iranian, Hassan Rouhani. „Am sentimentul ca vor discuta destul…

- Rusia va face tot ce este posibil pentru a mentine acordul nuclear semnat in 2015 intre marile puteri din P5+1 (SUA, Marea Britanie, Franta, Rusia, China si Germania) si Iran, a afirmat joi ministrul de Externe de la Moscova, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Ministrii de Externe din Iran, Marea Britanie, Franta, Germania, Rusia si China se vor întâlni vineri, la Viena, pentru a discuta despre Acordul nuclear din 2015, contestat puternic de Statele Unite.

- Ministrii de Externe din Iran, Marea Britanie, Franta, Germania, Rusia si China se vor intalni vineri, in orasul austriac Viena, pentru a discuta despre Acordul nuclear din 2015, contestat puternic de Statele Unite, anunta agentia IRNA, citata de site-ul israelian Ynetnews.com.

- Ministrii de externe din Iran si cinci mari puteri ale lumii se vor reuni vineri la Viena, in incercarea de a salva acordul privind programul nuclear iranian, semnat in 2015, dar care se afla acum intr-o situatie de risc, dupa ce SUA s-au retras si au anuntat ca vor impune noi sanctiuni impotriva…

- Iranul doreste ca puterile europene sa-i ofere un pachet de masuri economice pana la sfarsitul acestei luni pentru a compensa retragerea Statelor Unite din acordul nuclear semnat in 2015 cu puterile mondiale, a declarat vineri un inalt oficial iranian, citat de Reuters. "Ne asteptam ca pachetul…

- Cat venin american și central-est european trebuie sa ai in tine și cata rusofobie ascunzi in tine, pentru a avea ceva impotriva gazoductului Nord Stream 2? Este vorba totuși de cel mai mare proiect de infrastructura al Europei, in care sunt angajate concerne din Rusia, Germania, Austria, Olanda, Franța…