Patru din zece manageri IT din Romania recunosc faptul ca organizatiile pe care le conduc au fost vizate de atacuri cibernetice in ultimii doi ani, in timp ce peste un sfert (26,9%) dintre sefii din departamentele IT nu stiu daca societatile lor au fost tinta hackerilor, reiese din studiul "Connect Romania 2019", intocmit de Cisco Romania. Aproape jumatate dintre cei chestionati (46,5%) au mentionat lipsa bugetului ca obstacol principal in securizarea companiei in fata amenintarilor cibernetice, urmata de lipsa constientizarii amenintarilor de securitate la nivel de top management (34,3%), lipsa…