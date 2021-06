Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Dacian Ciolos va candida la congresul din toamna pentru sefia USR PLUS, sustin surse din anturajul fostului premier pentru News.ro. Ciolos isi va anunta oficial candidatura zilele viitoare, sustin sursele citate. Congresul USR PLUS va avea loc pe data de 2 Octombrie.…

- Un sondaj CURS realizat la nivel național, in perioada 11-18 iunie 2021, ii situeaza pe președintele Klaus Iohannis, liderul PSD Marcel Ciolacu și premierul Florin Cițu in topul personalitaților politice care se bucura de cea mai mare incredere in randul electoratului. Cata incredere aveți…

- Dan Barna a confirmat, joi, la Jurnalul de Seara de la Digi24, ca Dacian Cioloș i-a propus sa se retraga impreuna din cursa pentru președinția partidului, propunere pe care Barna spune ca a refuzat-o - „Argumentele din spate nu le-am ințeles foarte clar”, a adaugat co-președintele USR PLUS.

- Co-presedintele USR-PLUS Dan Barna explica decizia sa de a refuza propunerea celuilalt co-presedinte, Dacian Ciolos, de a nu candida niciunul dintre cei doi pentru presedintia partidului prin faptul ca el este un "luptator", considerand ca, "in momentul in care intri intr-o logica de comoditate, ma…

