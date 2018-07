​SONDAJ Cine a cștigat cel mai mult la summitul NATO? Unul dintre cele mai tensionate summituri NATO din istoria recenta s-a incheiat cu acorduri in multe zone de interes, inclusiv in privința Marii Negre, dar și cu dispute majore pe seama banilor, indeosebi intre SUA și Germania, tensiuni ce au putut fi aplanate doar prin angajamente de ultima clipa ale unor țari membre, ca vor mari bugetele de aparare. Cine crezi ca a avut cel mai mult de caștigat de pe seama acestui summit, desfașurat cu un ochi spre Rusia lui Putin, calificat de președintele Trump drept "competitor", nu inamic sau prieten?Participa la sondajul HotNews.ro Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

