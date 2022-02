Stiri pe aceeasi tema

- Majoritatea cetatenilor in sase din sapte tari UE analizate cred ca Rusia va invada Ucraina in acest an, constatata un nou sondaj de opinie, in timp ce alte studii efectuate in mai multe tari prezinta o imagine mai complexa a atitudinilor ambivalente fata de Moscova si NATO. Sondajul, comandat…

- Majoritatea europenilor cred ca Rusia va invada Ucraina in acest an, un razboi care le-ar ameninta interesele, si considera ca atat NATO, cat si Uniunea Europeana (UE) trebuie sa fie alaturi de Kiev, indica un sondaj citat de cotidianul britanic „The Guardian”.

- Rusia a condamnat vehement decizia SUA de a trimite trupe suplimentare in Europa pentru a-și sprijini aliații din NATO, pe fondul ingrijorarii generale in privința unei invazii ordonate de Kremlin in Ucraina.

- Rusia a catalogat drept ”distructiva” decizia Statelor Unite de a trimite 3.000 de militari suplimentari in Europa de Est in contextul tensiunilor exacerbate intre Moscova si occidentali cu privire la Ucraina, transmite AFP. Viceministrul de externe rus, Alexandr Grusko, citat de agentia Interfax, a…

- Potrivit sondajului de opinie intitulat „Neincrederea publica: Vest vs. Est”, realizat in luna ianuarie de INSCOP, majoritatea romanilor considera ca, in contextul creșterii riscului unui razboi in Ucraina, NATO va apara Romania.

- 42% dintre repondentii unui sondaj Avangarde cred ca Rusia va invada Ucraina, doua treimi considerand-o ilegitima. De asemenea, un procent asemanator, 64%, vad Rusia ca o amenintare pentru Romania, potrivit studiului citat de G4Media. Nu in ultimul rand, Nicolae Ciuca e vazut ca persoana care ar gestiona…

- Rusia cere plecarea forțelor NATO din Romania și Bulgaria, ca parte a propunerilor sale de securitate. Anunțul a fost facut de Ministerul de Externe al Rusiei. Moscova a solicitat garanții obligatorii din punct de vedere juridic din partea NATO ca blocul iți va opri expansiunea și va reveni la granițele…

- Departamentul de Stat al Statelor Unite le-a transmis cetațenilor americani sa evite calatoriile in Ucraina atat din cauza evoluției pandemiei de coronavirus, cat și din cauza „amenințarilor crescande din Rusia”. „Cetațenii SUA trebuie sa cunoasca informarile potrivit carora Rusia planifica o acțiune…