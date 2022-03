Sondaj: Cei mai mulți americani susțin includerea României în programul Visa Waiver Majoritatea americanilor susțin includerea Romaniei in programul Visa Waiver. Un sondaj de opinie in randul votanților americani arata ca cei mai mulți dintre aceștia (53%) au declarat ca susțin eliminarea vizelor pentru cetațenii romani prin includerea țarii in programul Visa Waiver. Remus Ștefureac, președintele Grupului Strategic Thinking și al INSCOP Research, companie de sondare coautoare a studiului, spune ca acest lucru poate contribui la eforturile de convingere a membrilor Congresului SUA și ai administrației americane de a include Romania in Visa Waiver. Think-tank-ul STRATEGIC Thinking… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

