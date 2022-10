Stiri pe aceeasi tema

- Un procent de 59,5% dintre romani declara ca situatia financiara li s-a inrautatit fata de anul trecut, rezulta din Barometrul financiar trimestrial realizat de CEC Bank in parteneriat cu comparatorul bancar FinZoom.ro. Conform sursei citate, ponderea celor afectati financiar a crescut cu 10 puncte…

- Incepand de astazi, 1 septembrie, asigurarea obligatorie auto RCA s-a scumpit cu 355 de lei. Astfel, o polița RCA va costa 1.350 de lei cu 30% mai mult fața de cat costa acum. Majorarea costului RCA este dictata, potrivit Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), de faptul ca nu pot fi acoperite…

- In general, ”inflatia alimentara s-a accelerat puternic si a ajuns la 9,3% in august, in crestere de la 7,0% in iulie”, fiind ”cea mai mare rata a inflatiei din august 2008”, se arata in raportul publicat miercuri. Inflatia preturilor in magazin a atins un nou maxim in august. ”Razboiul din Ucraina…

