Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 39% dintre romani susțin ca nu vor pleca deloc in concediu in aceasta vara iar dintre cei care o vor face, peste 73% iși vor petrece vacanța de vara in Romania, rezulta dintr-un sondaj realizat de CEC Bank in parteneriat cu comparatorul bancar FinZoom.ro. Cand vine vorba despre bugetul…

- Patru din zece romani spun ca nu vor pleca deloc in concediu in aceasta vara, iar dintre cei care o vor face peste 73% vor alege o destinatie locala, s-a aratat in urma unui sondaj realizat de CEC Bank in parteneriat FinZoom.ro Cati bani au romanii de concediu? 10% dintre respondenti au mentionat…

- Aproximativ 39% dintre romani susțin ca nu vor pleca deloc in concediu in aceasta vara. Dintre cei care o vor face, peste 73% iși vor petrece vacanța de vara in Romania. Datele rezulta dintr-un sondaj realizat de CEC Bank in parteneriat cu comparatorul bancar FinZoom.ro. Cand vine vorba despre bugetul…

- Aproximativ 39% dintre romani susțin ca nu vor pleca deloc in concediu in aceasta vara iar dintre cei care o vor face, peste 73% iși vor petrece vacanța de vara in Romania, rezulta dintr-un sondaj realizat de CEC Bank in parteneriat cu comparatorul bancar FinZoom.ro.

- Majoritatea romanilor (86%) apeleaza la telefon pentru a-si planifica vacanta, in timp ce numai 14% afirma ca recurg la laptop sau calculator pentru acest proces, reiese dintr-un sondaj realizat in colaborare de doua platforme specializate, relateaza Agerpres. Astfel, conform Vola.ro si Flip.ro, conexiunea…

- Burnout-ul este un sindrom psihologic care apare ca un raspuns prelungit la factorii de stres cronici interpersonali, in mod special, de la locul de munca.Potrivit unui studiu realizat de catre HR Lab in 2017, 65% din angajații care lucreaza pentru companiile din Romania au raspuns ca deseori muncesc…

- Federatia Sanitas a explicat, sambata, ca cere finantarea de la bugetul de stat a voucherelor de vacanta, deoarece salariatii din Sanatate sunt singurii bugetari din Romania care nu beneficiaza de acestea inca din anul 2018. ”Pentru ca in acest moment salariatii din Sanatate sunt singurii bugetari care…

- O destinație superba, cu peisaje desprinse parca din basme, cu plaje cu nisip fin și ape turcoaz și care, cel mai important, nu iți va da bugetul peste cap. Vacanțele aici sunt chiar mai ieftine decat in Grecia. Este atracția anului 2023, numita Bora Bora a Europei și este doar la cateva ore de Romania.…